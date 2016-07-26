歐國盃｜俄羅斯一球小勝 芬蘭輸波曝鋒力平平

歐國盃B組次輪賽事，俄羅斯於聖彼德堡球場以1:0小勝芬蘭，兩軍賽後同得3分。

俄羅斯今仗改踢三後衛，前線的高路雲、阿歷斯米蘭卓克與射手迪斯尤巴組成三叉戟，面對實力較弱的芬蘭明顯變得更進取。不過，開賽3分鐘芬蘭便有普贊柏路飛身頂入，然而VAR發現後者越位在先而判入球無效。

全場唯一入球出現在上半場補時2分鐘，阿歷斯米蘭卓克與迪斯尤巴one-two殺入禁區後冷靜射入。之後俄羅斯在下半場多次埋門都製造了驚險場面，但無法轉化成入球，最終以1:0輕取芬蘭。

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芬蘭鋒力明顯不足

今仗芬蘭面對俄羅斯，明顯表露了球隊攻力不足的問題，他們全場11次起腳只得1次中龍，落後下雖然全軍反撲，奈何組織欠佳，傳至禁區一腳往往處理不好，只能眼白白以一球告負。

芬蘭隊長阿拿祖利賽後便說：「我們對結果自然是很失望，賽前我們目標是要取得一分，但我對隊友的表現感到很驕傲，每個人都付出了100%。這真是一場差距很少的比賽，我們亦有機會追成平手，只是今天不屬於我們。」值得一提的是，芬蘭於賽前穿上支持艾歷臣的白色球衣。

另一方面，俄羅斯終於贏得近7場歐國盃決賽周的首次勝利，過去6仗他們輸了4場，今場對芬蘭完全控制了賽事，值得全取3分。