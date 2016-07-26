歐國盃｜克服心臟問題 舒希克半場笠射勢成今屆最佳入球

今屆歐國盃開賽數天，最耀眼球員必數捷克前鋒柏德列舒希克。這名效力利華古遜的球員對蘇格蘭梅開二度，其49.7碼笠射勢成今屆金球，但原來他曾被驗出心臟有問題。

舒希克出身自捷克勁旅布拉格斯巴斯的青年軍，身材高大、腳下功夫靈活的他於2016年加盟意甲的森多利亞，當時他能傳控射，作為前鋒又可以在右路引球出擊，被外界指是新伊巴謙莫域。

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新伊巴曾獲祖雲達斯青睞

至2017年時，祖雲達斯打算收購舒希克，當時所有條款都已經談妥，但到了舒希克進行體測時，卻驗出心臟有問題，當時外界沒有太多關於其心臟的詳細報道，但羅馬亦決定以4200萬歐元引入他。只是舒希克來投後只能出任迪斯高的後備，就算有上陣機會又被安排出任柱躉式中鋒，無法發揮其多變的踢法，兩季後便外借至RB萊比錫。

於RB萊比錫時，舒希克夥拍迪姆華拿於28次上陣攻入10球；去年夏季他被利華古遜以2650萬歐元買斷，36場攻入13球，繼續發光發亮。

到了今屆歐國盃，25歲的舒希克先以頭槌為捷克打開紀錄，下半場又在中線附近大腳笠入，這個入球遠達49.7碼，是歐國盃自1980年有紀錄以來最遠的入球，網民亦大讚今屆賽事的金球已經出現。

巧合地，這名捷克伊巴的偶像又是伊巴謙莫域，後者又不時於比賽中射入世紀金球，更難得他可以走出心臟問題、球會的低潮，再次在球場上展現其天份。