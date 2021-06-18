歐國盃｜克羅地亞1:1僅和捷克 曝球隊青黃不接

周六歐國盃，捷克與克羅地亞各踢半場好波，最終兩隊在歐國盃D組次輪賽和1:1。

首戰表現出色的捷克前鋒柏德列舒希克繼續是球隊焦點，於37分鐘在禁區被對方中堅洛夫雲開踭打得血流披面，球證重看VAR後判罰12碼，舒希克親自操刀射入，這亦是其個人今屆賽事第3個入球。

克羅地亞半場換入射手般奴柏高域、攻中艾雲奴錫加強攻力，只花了兩分鐘便追平，比列錫突破越位，從左路引球推進，以右腳射遠柱追成1:1。之後時間兩軍都未能找到入球，最終各得一分完場。

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克羅地亞兩戰僅得1分

克羅地亞兩場分組賽後只得1分，要出線下場必須要全取三分。賽後隊長莫迪歷坦言不好受：「這場比賽後全隊都有種苦澀的味道，因為我們沒有順利贏波。己隊剛開賽時踢得很混亂，下半場才進入狀態。我們本來可以再取得更多入球，但不幸最後沒有贏波。現在我們必須擊敗蘇格蘭才能晉級。」

事實上克羅地亞自2018年世界盃後，前鋒文迪蘇傑退役，一直少了入球重心。今場該隊雖然創造了11次起腳機會，但當中只得兩次中目標，以一支上屆世界盃亞軍的強隊而言絕對不合格。列比錫、比卡奴等球員今屆未有成功接班，是格仔軍團今屆賽事表現失望的主因。