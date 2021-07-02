歐國盃｜力挫比利時 意大利強勢殺入4強

歐國盃8強大戰，比利時與意大利合演一場高水準賽事，雙方快上快落，多次製造具威脅埋門，結果意軍憑尼高路巴列拿及恩斯治尼各入一球，以2比1獲勝打入4強。

在16強加時階段攻入一球，協助意大利淘汰奧地利的基艾沙，今仗擔任正選，為意軍右路提供不少進攻火力。反觀比利時有主將夏薩特缺陣，對攻力或多或少有影響。開賽後12分鐘，意軍差點先開紀錄，邦路斯接應隊友開出罰球近門撞入，可惜被判越位在先。

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半場炮製3個入球

30分鐘，尼高路巴列拿在禁區內擺脫兩名比利時守衛，射遠柱入網，為意軍領先1比0，這亦是他個人在今屆賽事的第一個入球。半場結束前，接連出現兩個入球。首先是恩斯治尼在44分鐘於禁區外射入世界波，將意軍的領先優勢擴大至2比0。然而1分鐘後，迪羅倫素在禁區內侵犯謝利美杜古，球證判罰12碼，盧卡古射入為比利時追成1比2。

比利時傾力反撲

比利時在下半場15分鐘差點扳平，可惜盧卡古接應奇雲迪布尼橫傳撞射，皮球卻省中護空門的意軍守將史賓亞蘇拿。之後，後備上陣的查迪利在左路發難，然而伏兵門前的盧卡古及杜根夏薩特未能好好把握。83分鐘，謝利美杜古先後避過3名意軍守將後施射，但越楣高出。最終比利時雖然傾力反撲，不過始終無法收復失地，8強出局。至於躋身4強的意大利，將會與西班牙爭入決賽。