歐國盃｜力挫烏克蘭 奧地利晉16強創歷史

奧地利在香港時間周二的歐國盃C組最後一輪，以1:0小勝烏克蘭，於生死戰中全取3分，後上成為次名，史上首度殺入16強。烏克蘭有3分，還有機會機會以最佳第3名晉級。

烏克蘭繼續由大勇的耶莫蘭高、耶梅卓克、馬利路夫斯基組成三叉戟，防中施多卓克重返正選。奧地利排出4-3-2-1陣式，由停賽復出的阿拿奧杜域掛帥，配合沙比薩、巴姆加特拿，星級主將阿拉巴出任左閘。

奧地利在賽前因為入球數量不及烏克蘭，排在第3位，所以今場踢得較為主動，而且在控球上稍為佔優，取得不少攻門。戰至21分鐘，奧地利終於打破缺口，阿拉巴開出角球，巴姆加特拿門前射入，領先1:0。烏克蘭失球後搶回主動，沙柏蘭高推大位射遠柱，丹尼爾巴治文撲出，耶莫蘭高在門前令人可惜地未能補中，兩軍半場以1球分高下。

下半場，烏克蘭取得大量控球權，可惜未能製造出具威脅埋門，反觀奧地利的反擊更接近破門，沙比薩在一次快攻中起腳被擋出。87分鐘，耶梅卓克在右路窄位勁抽出界，烏克蘭終究未能找到入球，奧地利以1:0勝出，全取3分。

奧地利2勝1負得6分取次名，史上首次殺入歐國盃16強，烏克蘭有3分排在第3位，仍有機會以最佳第3名出線。荷蘭3戰全勝拿首名，北馬其頓3戰全敗出局。