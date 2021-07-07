歐國盃｜加時反勝丹麥 英格蘭決賽撼意大利

繼日前意大利與西班牙要互射12碼分勝負，另一場歐國盃4強大戰英格蘭對丹麥，亦要踢足120分鐘才能分出高下。結果英軍憑哈利簡尼在加時階段取得入球，以2比1力克丹麥打入決賽。

英軍在今屆賽事未失一球，來到4強戰終於失守。29分鐘，丹斯加特離門30碼勁射罰球，皮球越過人牆入網，丹麥藉此領先1比0。不過，英軍落後僅9分鐘便追平，哈利簡尼妙傳布卡約沙卡殺落底線橫傳，丹麥隊長卡積亞被史達寧力迫之下擺烏龍，比數改寫成1比1。

加時獲判12碼

換邊後，重整旗鼓的丹麥稍佔優勢，多次製造具威脅的埋門，反觀英軍只能靜待突擊或罰球機會。69分鐘，修夫基派出在晉級過程一直有好表現的基亞利殊後備上陣，英軍終於稍為搶回主導權。然而雙方在下半場均未能取得入球，比賽要進入加時。

加時上半場演變成攻防戰，丹麥球員大部分時間退居後半場，抵抗英軍的猛烈攻勢。102分鐘，史達寧在右路發難被踢跌，球證直指12碼點，哈利簡尼主射先被門將基斯柏舒米高撲出再補中，英軍反超前2比1。之後丹麥雖然努力反撲，卻未能平反敗局，宣告4強止步。