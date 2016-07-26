歐國盃｜北馬其頓踢出鬥志 1:2僅負烏克蘭

歐國盃C組賽事，烏克蘭以2:1擊敗北馬其頓，打開今屆賽事勝利之門，保持出線機會。相反，北馬其頓首2仗皆北，出線只餘數字上可能性。

烏克蘭上半場即大舉進攻，29分鐘，他們憑效力英超韋斯咸的射手耶莫蘭高在門前輕鬆撞射入網，打開紀錄。5分鐘後，耶莫蘭高福至心靈地傳給後上入楔的耶梅卓克，後者單刀輕鬆射入，半場領先2:0。

落後2球的北馬其頓並沒有放棄，55分鐘，彭迪夫殺入禁區博得12碼，阿里奧斯基主射失手，但成功補中，北馬其頓追成1:2。他們在最後階段大舉反擊，可惜都未能再添紀錄，最終烏克蘭能守住勝果，2:1擊敗北馬其頓，取得重要3分。

彭迪夫老而彌堅

北馬其頓今場踢得鬥志，除了因為上半場中後段因為集中連失2球外，整場都與烏克蘭踢成均勢。其中，37歲的彭迪夫表現老而彌堅，令球迷們拍案叫絕。他在上半場多番引領北馬其頓進攻，下半場則博得12碼，及後亦有入球機會，可惜未能把握。彭迪夫在歐洲球壇出道已久，曾效力國際米蘭、拉素及拿玻里等大球會，雖然在球會已贏盡一切錦標，但由於國家隊實力一般，彭迪夫經常與國際大賽無緣。

可幸的是，北馬其頓在今屆歐國盃外圍賽，幾乎憑彭迪夫一人之力，帶領國家隊殺入決賽周。北馬其頓在首場對奧地利時雖然落敗，但彭迪夫亦為國家隊破蛋，為他在國際大賽的首個入球。

北馬其頓首2戰皆負，大有機會於小組出局。且看彭迪夫在最後一場對荷蘭時交出完美謝幕戰，為球迷留下美好回憶。