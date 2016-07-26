歐國盃｜史達寧一箭定江山 英格蘭挫捷克首名晉級

歐國盃D組最後一輪賽事，英格蘭在主場迎戰捷克在上半場有史達寧的頭槌入球先開紀錄，最終一球輕取對手，首名晉級。

歐洲國家盃D組分組賽，英格蘭最後一輪主場大戰捷克。與上場對蘇格蘭比較，英格蘭今場輪換了4個球員，包括中堅哈利馬古尼傷癒復出、基爾獲加成右閘、基亞利殊正選踢攻中、以及布卡約沙卡首次正選踢右翼；而捷克的正選陣容與上場對克羅地亞一樣。

開賽僅兩分鐘，英軍便有梳爾長傳，翼鋒史達寧禁區接應挑射笠過門將，可惜中柱。之後12分鐘，前鋒哈利卡尼分予左邊的基亞利殊，後者力壓兩名守將底線傳中，遠柱的史達寧門前頂入，領先1：0。

之後時間英軍依然佔盡優勢，卡尼有兩記射門，只是都被門將華斯歷克撲出。捷克上半場最黃金機會出現在35分鐘，英軍一次解圍不遠下皮球落到湯馬士蘇錫克腳下，可惜他一射卻不中目標。半場英軍以一球領先。

捷克以小組第3名晉級

換邊後英格蘭作出換人，收起迪格蘭賴斯，換入佐敦軒達臣。不過領先的英軍開始放慢節奏，亦未有上半場般進取，之後亦再換入祖迪比寧咸與拉舒福特，讓球員休息。力爭入球的捷克轉為主攻反而沒有太多埋門，至83分鐘才有後備上陣的柏赫特於禁區轉身抽射，不過不中目標。

85分鐘英軍右路發動攻勢，拉舒福特傳中被對手解圍不遠，皮球彈回小禁區予軒達臣射入，可惜越位在先入球無效。最終英格蘭順利一球小勝，分組賽3戰得7分以首名晉級，捷克以4分排第3位出線。