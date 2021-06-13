歐國盃｜史達寧入波助英格蘭打破宿命 英軍一球挫克羅地亞

英格蘭在今屆歐國盃正式登場，於D組迎戰克羅地亞有史達寧一箭定江山，1：0全取三分。

今仗為2018年世界盃4強的翻版，於「主場」溫布萊球場出擊的英格蘭全場佔盡優勢，頭10分鐘便先有菲爾科頓、史達寧於禁區起腳極有威脅，只是未能轉化為入球。換邊後英軍終於打開紀錄，57分鐘加雲菲臘斯在右路突破後，直線給予史達寧射入成1：0。英格蘭靠這記美妙組織全取三分。

代表英軍入球率高

過去一直被批評浪費機會的史達寧，在領隊修夫基麾下表現出色，35次為英軍上陣共攻入13球，效率奇高。這名翼鋒賽後亦成為賽事最佳球員，他接受訪問時說：「入波的感覺真好，我一直都說，如果我在溫布萊參加大型賽事，就必須入球，最終做到這點實在太好了。」

記者亦問到這名曼城球員，為何代表英軍的表現和球會有所不同，他笑言：「我沒有為曼城取得很多入球，有很多不同原因，但現在這件事並不重要。我和英格蘭一起，享受自己的足球，這才是最重要的事。」

英格蘭於歐國盃史上的分組賽首仗未曾贏過，過去9屆錄得5和4負的劣績，包括上屆以1：1踢和俄羅斯，今場可以打破宿命亦令史達寧十分滿意：「取得勝利的感覺真好，現在我們正期待著之後的比賽。雖然今個球季是很漫長，但我依然急不及待想為國家隊上陣，在英格蘭中我知道一切都會很正面。」