歐國盃｜哈利簡尼開齋 英格蘭終於贏德國

歐國盃16強最矚目戲碼，英格蘭在溫布萊球場迎戰德國，憑史達寧再取得入球，加上哈利簡尼開齋，結果以2比0獲勝，終於在大賽成功擊敗德國。

今仗雙方均有人腳調動，英格蘭教頭修夫基安排查比亞復任正選；至於德國主帥路維，則以迪姆華拿擔任箭頭，以及哥利斯卡取代根度簡鎮守中場中路。甫開賽，德國即採取主動，踢法亦較進取，多次嘗試衝擊英軍防線。直至上半場中段，德軍攻勢放緩，兩軍逐漸拉成均勢。入球黃金機會在補時階段出現，史達寧把握對手回傳失誤殺入禁區，多位德國球員回防攔截，混亂間皮球落在哈利簡尼腳下，該名英格蘭隊長扣過門將紐亞面對空門，卻被賀姆斯及時解圍，結果雙方半場互無紀錄。

史達寧打開紀錄

換邊後3分鐘，德國亦獲得入球機會，可惜夏維斯接應隊友傳送半窩利狂抽，被門將碧福特撲出。之後戰況呈膠著，兩軍同時變陣，德國換入改踢中鋒的基拿比，英格蘭則有創造力頗高的加利殊上陣。直至74分鐘，入球終於出現，梳爾左路傳出地波，史達寧撞射破網，攻入個人在今屆賽事的第三個入球，協助英軍領先。其實德國不乏扳平機會，史達寧在81分鐘回傳失誤，湯馬士梅拿單刀面對門將碧福特，可惜射門斜出。在分組賽表現普通的哈利簡尼，終於取得「士哥」，於85分鐘接應加利殊傳送頂入，為英軍奠定2比0勝局，擠身8強。