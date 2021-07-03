歐國盃｜大炒烏克蘭 英軍闖4強

英格蘭在今屆歐國盃8強戰遇上烏克蘭，踢得卻比之前4場更輕鬆，憑哈利簡尼梅開二度，加上哈利馬古尼及佐敦軒達臣各入一球，以4球大炒對手晉身4強。

英軍今仗陣容上略作變動，美臣蒙特復任正選，剛由多蒙特轉會曼聯的辛祖亦首度正選披甲，配合哈利簡尼和史達寧合作攻堅。其中後者在今屆賽事已累積3個入球，今場亦有貢獻，開賽後僅4分鐘便交出致命直線，哈利簡尼比出迎的門將保舒贊快一步射入，英軍領先1比0。

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換邊後，英軍在5分鐘內再連入兩球，首先是勞基梳爾在46分鐘開出罰球，哈利馬古尼近門頂入；4分鐘後勞基梳爾在左路傳中，伏兵門前的哈利簡尼一頂破網，攻入個人今仗第二球，協助英軍遙遙領先3比0。

4球在手收起主力

3球在手的英軍未有放軟手腳，後備入替的佐敦軒達臣亦有進帳，在62分鐘接應美臣蒙特開出的角球頂入。大局已定，主帥修夫基讓加雲菲臘斯、史達寧、勞基梳爾及哈利簡尼休息，由拉舒福特、查比亞、卡維特利雲及年輕小將祖迪比寧咸入替，結果英軍慨贈烏克蘭4蛋，將與丹麥爭入決賽。