歐國盃｜奧地利3:1擊敗北馬其頓 37歲彭迪夫入波顯功架

香港時間周一凌晨，有首度出戰歐國盃決賽周的北馬其頓對奧地利，雖然前者有老將彭迪夫攻入隊史首球，但北馬其頓依然於C組首輪以1:3不敵奧地利。

比賽初段兩支球隊互有攻守，至18分鐘奧地利有史堤芬拉拿於遠柱接應沙比薩傳中飛身射入，是隊史首次在歐國盃決賽周中領先。10分鐘後北馬其頓把握對手防線失誤，彭迪夫乘對方守衛誤會射入空門追平1:1。

下半場78分鐘奧地利再次領先，阿拉巴傳中，隊友基哥列舒治快一步撞射入網。到了89分鐘後備入替的前鋒阿拿奧杜域單刀扭過門將射入，最終3:1擊敗北馬其頓。

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雖然新丁北馬其頓首戰落敗，但他們的表現予人驚喜，踢法進取力爭入波。其中37歲的隊長彭迪夫更是歐國盃史上第二年紀大的入球球員，有趣的是，他首次為國家隊披甲時，比起歐國盃最年輕上陣球員祖迪比寜咸出生還要早兩年。

彭迪夫或歐國盃後退役

事實上，彭迪夫於去年便打算退役，只是國家隊首次打入歐國盃決賽周，便決心與球隊一起創造歷史。今年一月他便曾透露自己或會在賽後退役：「到時我已經38歲，我相信這會是我最後一個球季。」

另一方面，奧地利隊長阿拉巴將功補過，交出一次助攻助球隊再次領先。賽後他說：「我們很高興，因為我們真的很想在這項大賽中贏波。在2016年時我們表現得不好，但今年我們有很多好球員，你可以看到兩名後備球員入波，這證明全隊球員都很重要。」