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歐國盃｜巴利交出助攻 威爾斯2:0挫土耳其
3 小時前
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歐國盃EURO2020威爾斯土耳其
歐國盃｜巴利交出助攻 威爾斯2:0挫土耳其
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藍斯上半場已有兩次機會。(路透社)

周四凌晨歐國盃A組次輪，威爾斯有艾朗藍斯先開紀錄以2:0力克土耳其，兩戰得4分，出線機會形勢大好。

今仗威爾斯排出和上仗一樣的11人正選，開賽不久中場藍斯已多次獲得機會，包括一次突破越位單刀抽高。至42分鐘，藍斯再次接應巴利的過頭波，心口控定後於禁區射入，威爾斯半場領先土耳其1:0。

換邊後土耳其有零聲反擊，但到61分鐘反而被巴利搏得12碼，可惜後者一射衝天，但未有影響戰局，完場前威爾斯更有干拿羅拔斯埋齋，以2:0擊敗土耳其全取三分。

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巴利雖然射失了12碼，但依然交出了兩球助攻。(路透社)
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土耳其翼鋒安達鮮有機會發揮其高速突破。(路透社)

今仗交出兩次助攻的巴利成為最佳球員，賽後他接受訪問時指全隊態度一流：「我對這場勝利感到非常高興，我們很努力。是的，我射失了一個12碼，但我覺得球隊表現出了很好的韌力、繼續前進。最後第二個入球更是錦上添花。」

另外，為球隊先開紀錄的藍斯亦鬆一口氣：「終於放鬆了。我上半場有兩次機會入球，而今天上半場的表現可是非常精彩，我們真的佔據了優勢。下半場我們踢出很好的風格，我認為我們絕對配得上這場勝利。射失12碼是個很重要的時刻，但我們沒有因此自亂陣腳，我們沒有放棄任何機會、全隊都努力幫助大家。」

下場威爾斯將會對上同組最強的對手意大利，不過藍斯對此十分有信心：「我們有很大機會出線，下場雖然會迎來強敵，但球隊狀態是十分良好。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜巴利交出助攻-威爾斯20挫土耳其-272157
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