歐國盃｜彭迪夫感人落幕 荷蘭挫北馬其頓全勝出線

香港時間周二，荷蘭在歐國盃C組最後一輪向北馬其頓派出3蛋，以3戰全勝成為小組首名，強勢晉身16強。北馬其頓全敗出局。

荷蘭已經出線，但未有大幅度輪換，前鋒迪比、中場韋拿杜姆、法蘭基迪莊繼續擔正，迪比的雙箭頭拍檔改為當耶爾馬倫。北馬其頓肯定出局，沒甚可輸，排出非常進取的正選陣容，由艾利夫艾馬斯、查捷高夫斯基、查高夫斯基支援射手彭迪夫。

上半場，雙方踢得十分開放，合作創造出11次攻門，當中荷蘭佔了6次。北馬其頓未能命中目標，曾食詐糊，查捷高夫斯基在9分鐘殺至禁區射入，可惜被判越位在先。24分鐘，荷蘭踢出一次美妙快攻，迪比從後場起動，快推至中圈後分往右邊，當耶爾馬倫傳中，殺入禁區的迪比射入，半場領先1:0。

荷蘭在下半場從3-5-2變陣4-3-3，進攻仍然出色。迪比與韋拿杜姆合作在7分鐘內連轟兩球。51分鐘，迪比底線傳中，韋拿杜姆門前射入。58分鐘，迪比於左路單刀施射，迪米查夫斯基撲出不遠，韋拿杜姆補射成3:0完場。

賽後，荷蘭3戰3勝以C組首名殺入16強，北馬其頓3戰3敗出局。至於次名出線資格由同日力克烏克蘭的奧地利奪得，烏克蘭有3分，仍有機會以最佳第3名晉級。

值得一提的是，37歲的北馬其頓史上最佳球員彭迪夫，今場最後一次為國效命，所以於69分鐘退下火線時，感人地獲全場鼓掌歡送。