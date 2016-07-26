歐國盃｜德國逼和匈牙利過關 16強硬撼英格蘭

德國在香港時間周四歐國盃F組最後一輪死過翻生，完場前逼和匈牙利2:2，奪得次名出線16強的資格，將硬撼英格蘭。

德國前鋒湯馬士梅拿受傷，先列後備，由利萊辛尼頂上，與基拿比、夏維斯組成三叉戟，左右翼衛仍然是上仗踢得予取予攜的魯賓高辛斯、甘美治。匈牙利前鋒施沙拉爾上場頭部受創，但無礙在今場擔正，正選11人與上仗完全一樣。

今場在11分鐘便出現意外局面，路蘭沙拉爾在右路打快攻，傳中予施沙拉爾插水式頂入，贏盡姿勢分，匈牙利爆冷領先1:0。匈牙利刻意在邊線以人海戰術防守對方的一對翼衛，德國就算圍攻也未能追成平手，半場落後1球。

下半場戰至66分鐘，甘美治開出罰球，曉姆斯衝頂無果，夏維斯冷手執熱煎堆頂入空門。德國追和1:1僅2分鐘，施沙拉爾便接應長傳，加一腳二傳予安達斯舒哈化殺入禁區頂入，以2:1再度領先。

如果以這個比數完場，德國將會繼2018年世界盃後再度於分組賽包尾出局，但他們在84分鐘憑後備兵發威，穆斯亞拿在左路回傳，哥列斯卡再傳予迪姆華拿起腳被擋出，哥列斯卡把握機會射入，德國逼和匈牙利2:2，逃出生天。

德國搶得1分後，以4分拿下次名出線資格，將硬撼英格蘭，至於匈牙利則從晉級變包尾出局。法國以5分成為F組榜首，在16強面對瑞士。葡萄牙與德國同得4分，但輸對賽成績，仍以最佳第3名過關，將會惡戰比利時。