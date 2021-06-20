歐國盃｜意大利輕取威爾斯 2隊攜手晉身16強

香港時間周日，意大利於歐國盃A組最後一輪以1:0小勝威爾斯，3戰全勝拿下首名出線資格，威爾斯則以次名晉級16強。

由於已經確定出線，意大利大幅度輪換，正選11人中有8個調動，三叉戟為比洛迪、費達歷高基艾沙、貝拿迪斯治，中場馬高華拉堤傷癒復出。威爾斯收起射手基化摩亞，把艾朗藍斯推前，與加里夫巴利、丹尼爾占士合作進攻。

意大利在上半場取得大部份控球權，但進攻節奏比之前兩場慢。29分鐘，基艾沙在右路接應傳中勁射，但被艾芬安柏度擋出。威爾斯也有不少攻勢，但威脅不大。戰至39分鐘，馬高華拉堤在右路開出罰球，馬迪奧比辛拿門前掃入遠柱射入，意大利半場領先1:0。

2隊攜手晉身16強

53分鐘，貝拿迪斯治主射罰球但中柱。2分鐘後，艾芬安柏度粗野地踩中貝拿迪斯治的足踝，被球證出示紅牌驅逐。意大利多踢1人，但無法再添入球，最終小勝1:0威爾斯。

A組已經完成，意大利3戰3勝累積9分，成為小組首名殺入16強。威爾斯與同日勝出的瑞士同得4分，靠得失球差取得次名，但瑞士仍有望以最佳第3名晉級。土耳其成為4零部隊出局。