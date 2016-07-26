歐國盃｜意大利3:0炒瑞士 兩戰全勝晉級16強

文路爾盧卡迪利一戰成名！這名意大利中場於周四凌晨在羅馬奧林匹高球場上演的歐國盃A組對瑞士一戰中梅開二度，助意軍以3:0大勝，兩戰全勝成為首支出線16強的球隊。

意大利今仗繼續大踢進攻足球，甫開賽不只在前場壓迫，令瑞士難以組織攻勢，左閘史賓亞蘇拿亦多次出擊，可惜老大哥基亞連尼於一次衝頂受傷，要提早被換出。不過球隊依然在上半場取得領先，文路爾盧卡迪利接應右路杜文尼高貝拉迪傳中撞射成1:0。

到了下半場，意大利縮後防線，一度排出三中堅陣式，專心踢防守反擊，不過瑞士組織力疲弱依然威脅不到意軍防線。戰至52分鐘，中場尼高路巴列拿橫傳，在娥眉月頂的盧卡迪利無人看管，左腳勁射入網梅開二度。完場前射手恩莫比尼為意軍埋齋，最終以3:0大勝瑞士，率先晉級16強。

進取踢法有看頭

過去意大利都愛用十字聯防、穩守突擊，唯今屆歐國盃在教練文仙尼領軍下，球隊多了高壓迫搶，球員亦多擅球場闊度，加快兩邊推進，雖然全場13次射門只得3次中龍命中率仍需改變，但3球中龍都轉化為入球實屬難得。文仙尼賽後亦強調，球隊落場目標是要「勝出每場比賽」：「瑞士是一支強大的球隊，我們知道這將是一場艱苦的比賽。要在5天內踢兩場比賽是十分辛苦，我們亦改變了點陣容，讓球員可以有休息的機會。」文仙尼又指基亞連尼的傷勢需要進一步檢查，才知道嚴重性。

贏波功臣盧卡迪利獲選為最佳球員，他賽後便將功勞分享給全隊：「我要將這個獎項分享給隊友。我是全隊最年輕的球員，他們都非常歡迎我，和他們比賽感覺太好了。」對於球隊好勢頭，他只輕輕的說：「繼續踢出這樣的水準吧。」