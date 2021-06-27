歐國盃｜慘敗出局被問掛靴即走 巴利踢完last game？

歐國盃開打之前，早有指加里夫巴利戰畢後不會回歸傷心地皇家馬德里，以31歲之齡退役。威爾斯於香港時間周日16強出局，這位轉會費曾經高達1億歐元的翼鋒會否已經完成球員生涯最後一役？

巴利近年在皇家馬德里坐多過踢，發展不如意，今季就算以外借身份重返熱刺，仍然未能重上昔日高峰。這位威爾斯國腳近年對於球會事漠不關心，終日沉醉於高爾夫球，所以盛傳他將在歐國盃後高掛球靴。

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威爾斯在16強慘敗予丹麥0:4出局後，巴利直言非常失望。當被問到會否急流勇退時，他未有回應，立即離開終止訪問。球迷可以自行解讀巴利的反應，威爾斯領隊比治則認為：「他在更衣室就像其他球員一樣——失望。為甚麼他想在此時回應前途問題呢？他才剛在失利後離場，發問的人真的不夠敏感。」

威爾斯近年最強球星

為國上陣96場入33球的巴利，絕對是威爾斯近年最強球星，名宿曉士坦言若他就此退出球壇將令人非常失望，「他不是很老，我在接近38歲時仍然征戰。」至於前威爾斯隊長艾殊利威廉斯就認為，巴利不會掛靴，因為18個月後便會舉行卡塔爾世界盃，他肯定希望出戰。