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歐國盃｜望主場絕地返底 丹麥迎擊俄羅斯
1 小時前
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歐國盃丹麥俄羅斯基斯甸艾歷臣祖文特候補奪標卡斯柏舒米高丹斯加特迪斯尤巴高路雲卓利舒夫蘇連比利時烏克蘭奧地利德國葡萄牙
歐國盃｜望主場絕地返底 丹麥迎擊俄羅斯
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丹麥上仗開賽99秒，由尤素夫保臣先開紀錄，惜最終敗陣。

歐國盃分組賽來到最後一輪決定各組出線誰屬，今晚B、C兩組生死鬥，其中經歷了基斯甸艾歷臣事件磨難的丹麥，兩戰皆北，將於B組主場火併俄羅斯(22/06 03:00)，只有贏波才有一線生機；這支1992年冠軍當年曾寫下候補球隊奪標神話，望能再寫奇蹟。
 

丹麥今屆首戰在基斯甸艾歷臣因心臟問題搶救甦醒後續賽，慘負芬蘭0比1；到上仗齊心出戰比利時，雖仍負1比2，但曾一度領先兼踢法積極，可見仍力一戰。丹麥現時2戰0分，今場假如能全取3分，而比利時擊敗芬蘭的話，仍有機會取得小組次名或以4組最佳第三名資格出線。主帥祖文特已提醒隊員，要為艾歷臣而戰，決心十足之下，加上今場俄羅斯要由聖彼德堡轉往哥本哈根作客，丹麥更具優勢。

翻查歷史，丹麥亦有創造奇蹟的本領，1992年一屆以候補身份頂替南斯拉夫出戰，最終奪標而歸，球員今次亦有強大決心爭勝，當年把關的是現役門將卡斯柏舒米高的爸爸彼得舒米高，兩父子或有相近命數。陣營消息，據報丹麥將由上場對比利時的5後衛陣式，轉回「4-3-3」，並趁俄軍有右閘馬里奧費南迪斯因傷缺陣，伺機爭勝，當中上仗表現活躍的小將丹斯加特值得注意。至於對手俄羅斯中前場主力迪斯尤巴、高路雲及卓利舒夫，最具威脅，而門將蘇連表現飄忽，或成俄軍缺口。

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艾歷臣成球隊爭勝動力。
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20歲的丹斯加特(左)腳法不俗。
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舒米高與隊長卡積亞是球隊支柱。
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俄軍中鋒迪斯尤巴具制空力。

烏克蘭對奧地利形勢微妙
至於同組2戰全勝的比利時和波足以首名出線，於聖彼德堡出戰芬蘭(22/06 03:00)，或會收起首席射手盧卡古，讓3分在手的芬蘭搶分出線。另邊廂，C組荷蘭穩奪首名下，主場迎擊北馬其頓(22/06 00:00)，相信即使派副選上陣仍難有暗湧；同組同得3分的烏克蘭對奧地利(22/06 00:00)頓成爭次名的大戰，唯兩隊和波或以同得4分的次名及「最佳第三」攜手出線，形勢微妙。

至於上周六上演的死亡之組，德國令人意外地在慕尼黑以4比2殺敗葡萄牙，連續5次交手全勝。雖然F組4隊現時均有出線機會；但「日耳曼兵團」最後一輪將主場迎戰匈牙利，出線形勢最好，相反葡萄牙要撼4分在手但仍要爭取首名的法國，形勢未許樂觀。至於西班牙E組僅和波蘭1比1，兩戰2分陷於出局邊緣，惹人擔心。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜望主場絕地返底-丹麥迎擊俄羅斯-272633
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