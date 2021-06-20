歐國盃｜望主場絕地返底 丹麥迎擊俄羅斯

歐國盃分組賽來到最後一輪決定各組出線誰屬，今晚B、C兩組生死鬥，其中經歷了基斯甸艾歷臣事件磨難的丹麥，兩戰皆北，將於B組主場火併俄羅斯(22/06 03:00)，只有贏波才有一線生機；這支1992年冠軍當年曾寫下候補球隊奪標神話，望能再寫奇蹟。



丹麥今屆首戰在基斯甸艾歷臣因心臟問題搶救甦醒後續賽，慘負芬蘭0比1；到上仗齊心出戰比利時，雖仍負1比2，但曾一度領先兼踢法積極，可見仍力一戰。丹麥現時2戰0分，今場假如能全取3分，而比利時擊敗芬蘭的話，仍有機會取得小組次名或以4組最佳第三名資格出線。主帥祖文特已提醒隊員，要為艾歷臣而戰，決心十足之下，加上今場俄羅斯要由聖彼德堡轉往哥本哈根作客，丹麥更具優勢。

翻查歷史，丹麥亦有創造奇蹟的本領，1992年一屆以候補身份頂替南斯拉夫出戰，最終奪標而歸，球員今次亦有強大決心爭勝，當年把關的是現役門將卡斯柏舒米高的爸爸彼得舒米高，兩父子或有相近命數。陣營消息，據報丹麥將由上場對比利時的5後衛陣式，轉回「4-3-3」，並趁俄軍有右閘馬里奧費南迪斯因傷缺陣，伺機爭勝，當中上仗表現活躍的小將丹斯加特值得注意。至於對手俄羅斯中前場主力迪斯尤巴、高路雲及卓利舒夫，最具威脅，而門將蘇連表現飄忽，或成俄軍缺口。

烏克蘭對奧地利形勢微妙

至於同組2戰全勝的比利時和波足以首名出線，於聖彼德堡出戰芬蘭(22/06 03:00)，或會收起首席射手盧卡古，讓3分在手的芬蘭搶分出線。另邊廂，C組荷蘭穩奪首名下，主場迎擊北馬其頓(22/06 00:00)，相信即使派副選上陣仍難有暗湧；同組同得3分的烏克蘭對奧地利(22/06 00:00)頓成爭次名的大戰，唯兩隊和波或以同得4分的次名及「最佳第三」攜手出線，形勢微妙。

至於上周六上演的死亡之組，德國令人意外地在慕尼黑以4比2殺敗葡萄牙，連續5次交手全勝。雖然F組4隊現時均有出線機會；但「日耳曼兵團」最後一輪將主場迎戰匈牙利，出線形勢最好，相反葡萄牙要撼4分在手但仍要爭取首名的法國，形勢未許樂觀。至於西班牙E組僅和波蘭1比1，兩戰2分陷於出局邊緣，惹人擔心。