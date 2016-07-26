歐國盃｜死亡F組開戰 法德激鬥

歐國盃決賽周死亡之組F組4路人馬登場，分組賽最矚目之戰！2018世盃冠軍法國今晚深夜將作客慕尼黑安聯球場硬撼德國(16/06 03:00)。「高盧雄雞」賽前突爆內訌，射手基利安麥巴比與基奧特爭拗，勢影響軍心，面對近況回勇的德國，肯定擦出火花。



決賽周最後一組壓軸登場，衛冕的葡萄牙先作客匈牙利(16/06 00:00)，力爭旗開得勝，首席球星基斯坦奴朗拿度夥拍曼聯發電機般奴費南迪斯的進攻組合，令人期待。不過，更多焦點必是在德法大戰身上，兩支宿敵過去恩怨極深，法國兵源最強，整體實力雄厚被看好，但上場友賽保加利亞後，卻爆內訌。當日後備登場梅開二度的基奧特受訪時開腔炮轟隊友不傳球予他，矛頭直指基利安麥巴比，後者近日再在記招回應，表明不滿，認為任何事應在隊內商討，而且強調並無選擇性傳球，二人不滿勢損士氣。至於相隔5年半回歸國家隊的前鋒賓施馬，據報膝傷無大礙，今場會擔正。

德國方面，主帥路維的告別大賽首騷，據報會以3後衛陣式出戰，兩名回歸國家隊的老將湯馬士梅拿與曉姆斯均擔正。大軍在最後一場熱身賽狂炒拉脫維亞7比1，重現勁旅本色，今場有地利必可給予法國極大威脅。

另一邊廂，C組出線大熱荷蘭主場迎戰烏克蘭，驚濤駭浪下贏3比2打開勝利之門，今場勝仗是「橙衣軍團」相隔7年再在國際大賽贏波。同組奧地利則以3比1擊敗北馬其頓。另外，D組英格蘭以1比0小勝克羅地亞，為球隊一箭定江山的史達寧，原來近17場國家隊比賽製造了19球，作用巨大，賽後獲選MVP實至名歸。