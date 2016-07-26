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歐國盃｜死亡F組開戰 法德激鬥
9 小時前
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歐國盃死亡之組F組法國德國基奧特基利安麥巴比賓施馬湯馬士梅拿曉姆斯葡萄牙匈牙利基斯坦奴朗拿度
歐國盃｜死亡F組開戰 法德激鬥

歐國盃決賽周死亡之組F組4路人馬登場，分組賽最矚目之戰！2018世盃冠軍法國今晚深夜將作客慕尼黑安聯球場硬撼德國(16/06 03:00)。「高盧雄雞」賽前突爆內訌，射手基利安麥巴比與基奧特爭拗，勢影響軍心，面對近況回勇的德國，肯定擦出火花。
 

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基奧特
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麥巴比

決賽周最後一組壓軸登場，衛冕的葡萄牙先作客匈牙利(16/06 00:00)，力爭旗開得勝，首席球星基斯坦奴朗拿度夥拍曼聯發電機般奴費南迪斯的進攻組合，令人期待。不過，更多焦點必是在德法大戰身上，兩支宿敵過去恩怨極深，法國兵源最強，整體實力雄厚被看好，但上場友賽保加利亞後，卻爆內訌。當日後備登場梅開二度的基奧特受訪時開腔炮轟隊友不傳球予他，矛頭直指基利安麥巴比，後者近日再在記招回應，表明不滿，認為任何事應在隊內商討，而且強調並無選擇性傳球，二人不滿勢損士氣。至於相隔5年半回歸國家隊的前鋒賓施馬，據報膝傷無大礙，今場會擔正。

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賓施馬
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梅拿一傳一射仍具威脅。

德國方面，主帥路維的告別大賽首騷，據報會以3後衛陣式出戰，兩名回歸國家隊的老將湯馬士梅拿與曉姆斯均擔正。大軍在最後一場熱身賽狂炒拉脫維亞7比1，重現勁旅本色，今場有地利必可給予法國極大威脅。

另一邊廂，C組出線大熱荷蘭主場迎戰烏克蘭，驚濤駭浪下贏3比2打開勝利之門，今場勝仗是「橙衣軍團」相隔7年再在國際大賽贏波。同組奧地利則以3比1擊敗北馬其頓。另外，D組英格蘭以1比0小勝克羅地亞，為球隊一箭定江山的史達寧，原來近17場國家隊比賽製造了19球，作用巨大，賽後獲選MVP實至名歸。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜死亡f組開戰-法德激鬥-271821
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