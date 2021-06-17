歐國盃｜比利時以2:1反勝丹麥

周五凌晨歐洲國家盃B組第二輪賽事，丹麥在哥本哈根的帕肯球場迎戰比利時，後者有後備入替的奇雲迪布尼交出一傳一射，以2:1反勝，分組賽兩戰全勝晉級16強。

開賽不久丹麥主場出擊下，中場賀積查治搶得皮球發動反擊，再傳予尤素夫保臣於禁區內起腳射成1:0，這個99秒的入球更是歐國盃史上第2快的入球。換邊後比利時即時換入中場大腦奇雲迪布尼，即時取得效果。

55分鐘比利時由前鋒盧卡古右路爆入禁區傳中，迪布尼接應後推橫避開對手後傳回中路，由門前的杜根夏薩特後上射成1:1平手。到了70分鐘，另一名後備入替的夏薩特在娥眉月頂橫傳，左路的迪布尼後上第一時間起腳射近柱入網，助比利時反超前2:1完場。比利時分組賽兩戰全勝，提早晉級16強。

比利時6次射門4中目標

賽後比利時報章以大字「天才迪布尼」去形容這位助國家隊反勝的功臣。事實上比利時今仗亦顯示出球隊的板凳深度，半場換入迪布尼及夏薩特，兩人即時改變了戰局，令球隊進攻更立體，可見到中前場不時有球員後上插入禁區，最終全場6次埋門有4次中目標並轉化為兩個入球，足見球隊攻力。

賽後比利時馬天尼斯亦讚揚了對手：「我們很久沒有在比賽中受到這樣的考驗。上半場球員似乎有點被嚇怕了，但他們有足夠的經驗去扭轉比數。」被問到球隊晉級16強後的準備時，馬天尼斯便說：「先讓我們慶祝一會，然後再準備對芬蘭的最後一場分組賽吧。」