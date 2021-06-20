歐國盃｜沙基利發威 瑞士挫土耳其

瑞士成功為殺入16強盡最後努力，在香港時間周日上演的歐國盃A組最後一輪，以3:1擊敗土耳其，雖然仍因得失球差不敵威爾斯，未能後上拿下次名，但有望以最佳第3名出線。

雖然不少球迷都認為梳頓沙基利應該踢後備，但瑞士仍然以這位利物浦翼鋒擔正，與施費洛域、比列安保路合組鋒線，翼衛史堤芬蘇巴重返正選。土耳其繼續由布拉卡爾馬斯掛帥，配合兩翼查漢奴古、辛基斯安達。

面對土耳其，瑞士比之前都踢得輕鬆。開賽僅6分鐘，施費洛域便在禁區頂轉身射地波入遠柱，先拔頭籌。瑞士一直佔優，26分鐘再於禁區頂士哥，梳頓沙基利以右腳轟入靚波，擴大優勢。土耳其在完半場前取得黃金機會，梅迪穆度亞於左路殺入禁區勁抽，恩尼森馬撲出，瑞士半場領先2:0。

出線16強仍有希望

土耳其終於在62分鐘追回一球，艾芬卡域斯於禁區邊緣轟入靚波。6分鐘後，史堤芬蘇巴在一次快速突擊裡左路傳中，梳頓沙基利射成3:1完場。

瑞士全取3分，但仍然只得4分，得失球差不及威爾斯，只能夠成為第3名，但也有機會以最佳第3名出線。土耳其成為4零部隊出局。A組冠軍為9分的意大利，跟威爾斯一起晉級。