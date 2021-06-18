歐國盃｜法國僅和匈牙利未能提早出線

法國於周六歐洲國家盃分組賽F組作客匈牙利，爆冷僅和對手1:1，未能提早晉級16強。

今仗歐國盃分組賽於布達佩斯的普斯卡斯球場舉行，世界盃冠軍法國以4-4-2鑽石陣式攻堅，不過面對匈牙利密集防守，法國隊未有太多方法攻門，其中基利安麥巴比在對手嚴防下無法發揮其高速突破，表現得有點老鼠拉龜。

法國未能先開紀錄，反而完半場前被偷雞，阿迪拿費奧拿一次快攻從左路殺入禁區，力壓兩名守衛射近柱入網，半場匈牙利領先1:0。

換邊後法國全力反撲，換入奧士文尼迪比利加強攻勢，到66分鐘終於獲得回報，麥巴比在右路突破後傳中，韋利柯賓解圍不清脆，創紀錄連續50場正選的基沙文後上射成1:1。最終兩軍以此比數完場，法國最終未能提早晉級。

法國全場15次射門

或許法國教頭迪甘斯見上仗基沙文表現低迷，今仗將他拉入中路支援雙箭頭麥巴比及賓施馬，可惜匈牙利今仗屯兵中路，法國反而因此未能拉開對方防線，限制了球隊發揮，結果全場15次射門只得1個入球，足見球隊今仗有不少浪射。

為匈牙利取得入球的阿迪拿費奧拿，入波後即時衝出球場走向和家人慶祝，賽後他解釋原因：「我整個職業生涯都在家人及朋友支持下開始。今仗球隊取得很好的結果，這是一場出色的團體表現！我為球隊和球迷而驕傲，這是我生命中其中一個最美好的日子。」