歐國盃｜波蘭失烏龍兼領紅牌 斯洛伐克2:1小勝

周二凌晨，波蘭於歐國盃E組賽事對斯洛伐克，有施捷斯尼擺烏龍及基祖華克領紅，最終1:2不敵斯洛伐克。

賽前被看高一線的波蘭在開賽不久後便控制戰局，惟整體而言斯洛伐克穩守下的反擊更具威脅。18分鐘斯洛伐克的羅拔馬克在左路突破兩名守衛，推至小禁區角射近柱彈出，再省中門將施捷斯尼入網成1:0。施捷斯尼更成為歐國盃史上首位擺烏龍的門將。

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換邊後波蘭大舉進攻，第一個攻勢便追平，中場基列治一記靚直線予韋巴斯傳中，列尼迪近門射入1:1。波蘭大好勢頭下，62分鐘卻有中場基祖華克兩黃一紅被逐，形勢即時被逆轉。69分鐘斯洛伐克中堅史堅尼亞接應角球一控再轉身抽射，為球隊領先成2:1完場。

斯洛伐克近6場不敗

賽前很多人都視斯洛伐克為今屆賽事的魚腩，不過球隊於今場比賽敢於用波，多打一人時更擅用球場空間，最終角球攻勢成功再度領先。這支中歐球隊已經連續6場比賽不敵，他們更是自2008年德國後，首次球隊於歐國盃決賽周中射入波蘭兩球的球隊。

今場比賽獲選最佳球員、過去41場國際賽只攻入3球的史堅尼亞於賽後說：「我們很高興可以在這個賽事以一場勝利揭開序幕。今仗是場艱難的賽事，波蘭是支高質素的球隊。」

另一方面，波蘭中堅碧拿歷克對球隊輸波便感到失望：「我們控制了比賽，亦製造了很多埋門，但卻無法把握到入球。之後的紅牌改變了所有事。這是場困難的比賽，我們必須要求自己做得更好。」