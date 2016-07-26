歐國盃｜烏克蘭加時絕殺瑞典 8強撼英格蘭

香港時間周三歐國盃16強，瑞典與烏克蘭在格拉斯哥的漢普頓公園球場激戰90分鐘踢和1:1。烏克蘭在加時完結前憑杜夫比克頂入，絕殺瑞典2:1，拿下最後一個8強席位，將會硬撼英格蘭。

瑞典再度重組雙箭頭，快翼古路施夫斯基擔正，與阿歷山大伊沙克合作。烏克蘭改踢3-5-2陣式，由沙柏蘭高取代馬利路夫斯基，支援耶莫蘭高、耶梅卓克。

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瑞典開賽後取得大部份控球權，但烏克蘭的攻門更具威脅。11分鐘，耶梅卓克在禁區與耶莫蘭高打one-two後施射，羅賓奧臣撲出。耶莫蘭高於27分鐘再度從右路發難，巧妙地以腳面傳中，辛真高窩利抽入，烏克蘭先開紀錄。瑞典在上半場剩餘時間圍攻，多次於門前造成險象。戰至43分鐘，科斯貝治在禁區外無人看管下勁射，省中薩巴尼爾後入網，瑞典終於追平1:1返回更衣室。

補時1分鐘入球

易邊後，瑞典圍攻烏克蘭，施巴斯坦拿臣於禁區頂放冷箭，僅僅於柱邊斜出。烏克蘭曾憑反擊由施多卓克射中柱，但科斯貝治繼續最搶鏡的球員，先後中柱中楣。兩軍都無法再添紀錄，以1:1完成法定時間。加時戰至98分鐘，馬古斯丹尼爾臣粗野攔截比斯耶甸被紅牌驅逐，瑞典踢少1人。烏克蘭不斷狂攻，終於在補時1分鐘由辛真高左路傳中，杜夫比克門前頂入，以2:1絕殺瑞典，硬闖8強將會面對英格蘭。