歐國盃｜焦點懶人包！ERROR陪你一齊睇波 (附ViuTV免費直播場次)

今屈歐洲國家盃將於香港時間星期六凌晨3時開鑼，本報為讀者列出今屆睇波方法、焦點賽事等，等你睇波前做足準備。

1.今屆歐國盃有甚麼球隊？

今屆賽事將有24支歐洲國家隊出戰，傳統勁旅有法國、德國、西班牙、意大利、英格蘭、比利時及葡萄牙，其餘球隊有荷蘭、丹麥、瑞士、克羅地亞、奧地利、波蘭、俄羅斯、瑞典、烏克蘭、捷克、威爾斯、土耳其、蘇格蘭、芬蘭、匈牙利、北馬其頓及斯洛伐克，其中北馬其頓更是首次參戰決賽周。

2.如何收看直播？

今屆歐國盃將會在NowTV獨家直播51場賽事，設有616、617、618，以及619台直播。此外，球迷亦可以免費在ViuTV觀看6場比賽，包括周六凌晨3時揭幕戰土耳其對意大利、周六晚上9時威爾斯對瑞士、6月18日克羅地亞對捷克、6月19日葡萄牙對法國，以及一場8強賽和一場決賽。

3.焦點賽事

除了土耳其對意大利的揭幕戰外，歐國盃分組賽已有不少強隊對碰。最矚目當然要數6月24日凌晨3時葡萄牙對法國。這場分組賽為上屆決賽翻版，除了有球王基斯坦奴朗拿度上陣外，亦是世界盃盟主法國的復仇戰。另外，港人關心的英格蘭亦會在6月13日登場，對手是世界盃亞軍克羅地亞。

4.ERROR於「第三聲道」講波

今屆賽事宇宙天團ERROR將會夥拍強尼，在第三聲道擔任評述。要知道ERROR平時節目金句多多，其中保錡小時曾出戰學界足球賽，於訪問中亦曾透露過自己想當足球評述，今次直播相信會為觀眾帶來不一樣的體驗。

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5.睇波Staycation攻略

雖然現時防疫措施下酒吧只可營業到凌晨2時，但亦有不少酒店都推出了睇波Staycation優惠，可與朋友在酒店內觀看比賽，又有小食享用，不失為睇波好去處。

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