歐國盃｜瑞典完場絕殺波蘭3:2 爆冷首名晉級

周三歐國盃E組最後一輪，波蘭雖然一度憑羅拔利雲度夫斯基梅開二度，追平瑞典2:2，但瑞典在完場前憑域陀卡里臣士哥，以3:2絕殺，賽後以7分取得小組首名出線資格。

瑞典在正選陣容上作出了1個調動，由上場後備入替博得12碼的古艾臣擔正，跟阿歷山大伊沙克組成雙箭頭，科斯貝治、施巴斯坦拿臣在中場負責組織。波蘭續以羅拔利雲度夫斯基掛帥，配合卡路施維達斯基、施連斯基，中場基祖華克停賽復出，正好取代受傷的積及莫達。

開賽僅2分鐘，瑞典便閃電開紀錄，伊沙克從右路傳中，古艾臣於禁區引起混亂，科斯貝治把握機會近門射入。17分鐘，施連斯基開出角球，羅拔勁頂中楣，再衝前加多頭又中楣彈出，幸運之神未有眷顧波蘭。波蘭半場有6次攻門，可惜半場仍然落後瑞典0:1。

波蘭明顯加強壓力，施連斯基以一記遠射展開下半場，被羅賓奧臣救出。不過，瑞典的攻門質素更高，後備入替的古路施夫斯基在59分鐘打反擊，在右路一直殺至禁區頂，傳予科斯貝治射成2:0。61分鐘，波蘭同樣打快攻，羅拔於K角位擺順姿勢，瞄準遠柱射入世界波，追回1球。

波蘭一直尋找追平入球，戰至84分鐘，比森法蘭高斯基傳中，羅拔於門前控定，轉身射入成2:2。戰至補時4分鐘，古路施夫斯基妙傳至左路，域陀卡里臣單刀射入，瑞典奠定3:2勝局。

瑞典再取3分後，以7分取得首名資格，波蘭只得1分包尾出局。西班牙有5分，拿下次名出線，斯洛伐克以3分排第3位，由於今場大敗，因為得失球差肯定未能成為最佳第3名。