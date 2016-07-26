歐國盃｜瑞典贏後勁 1:0挫斯洛伐克

瑞典周五於歐國盃E組次輪賽事，在下半場踢回水準，最終憑一記12碼，以1:0小勝斯洛伐克，出線在望。

瑞典與斯洛伐克一直踢成均勢，前者直至下半場加強攻力，才取得較多攻門，當中施巴斯坦拿臣的傳送多次製造出危險鏡頭。戰至77分鐘，今場表現非常出色的斯洛伐克門將杜巴夫卡，在禁區攔跌了古艾臣，球證判罰12碼，科斯貝治操刀射入，瑞典就憑這記入球，有驚無險地擊敗斯洛伐克，2戰取得4分，出線極具優勢。

累計下半場攻入23球

科斯貝治賽後直言打開勝利之門的感覺美好：「我非常開心，很高興能夠勝出。我們在上半場只有一半時間交出表現，但下半場踢得更好。我們知道自己的心理質素強大。古艾臣的精采發揮，為我們贏得了12碼。」事實上瑞典向來在歐國盃的後勁都十分凌厲，多年來合共轟入26球，有23球都來自下半場，比率高達88%。

21歲射手阿歷山大伊沙克今場多次以高速衝擊斯洛伐克的防線，極具威脅。這位盛傳獲得阿仙奴招手的小將有多達6次成功盤球，屬於今屆歐國盃之最，賽後力壓入球功臣科斯貝治，當選最佳球員。