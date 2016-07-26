歐國盃｜由後衛踢到前鋒 摩亞為威爾斯逼和瑞士1:1

周六上演另一場歐國盃A組賽事，瑞士於巴庫奧林匹克體育場領先下被威爾斯逼和1:1，兩隊首戰各得一分。

今仗瑞士對威爾斯一戰佔盡優勢，其中鋒線的比列安保路表現出色，上半場多次製造機會予拍檔施費洛域，可惜後者多次埋門失機，兩軍以0:0完半場。

換邊後瑞士加強攻勢，49分鐘沙基利開出角球，安保路力壓對手頂入領先1:0。不過球隊未能保持勝果，威爾斯於74分鐘一次短角球攻勢，祖摩利傳中予中鋒基亞化摩亞頂彈地波成1:1。完場前瑞士雖然有後備前鋒加夫蘭洛域門前射入，可惜VAR判越位在先，最終兩軍踢成1:1完場。

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英格蘭第六級聯賽出道

為威爾斯追平1:1的摩亞身高1米95，小時候他接受非職業球會訓練，2012年才於英格蘭第六級聯賽特魯羅城出道，經過4年努力轉戰至英五級的格林森林流浪，當時他出道還是踢中堅，之後才改踢前鋒。賽後摩亞便說：「我個人感覺很好，我們賽前是抱著贏波而來的，但和波依然讓我們處於一個不錯的位置。」

威爾斯今仗被瑞士壓制，摩亞認為球隊展示出不錯韌力：「失球從來都不是好事，但可以追回一球直到比賽完結，對我們來說是好事。今屆賽事十分艱難，但這正是我們預期之內。我們已經留在此一個星期，明顯這對我們是個重要時刻，我很享受比賽的每一秒。」