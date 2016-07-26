Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
歐國盃｜盧卡古發威 比利時三戰全勝晉級
1 小時前
#Hashtags
歐國盃EURO2020比利時芬蘭盧卡古
歐國盃｜盧卡古發威 比利時三戰全勝晉級
news-images
盧卡古向神射手邁進。（路透社）

比利時在香港時間周二的歐國盃B組最後一輪，全場圍攻下以2:0力克芬蘭，3戰全勝以首名晉身16強。

比利時作出輪換，以夏薩特、奇雲迪布尼、韋素擔正，當中夏神與盧卡古、謝利美杜古組成三叉戟，左右翼衛換上查迪尼、李安度杜沙特。芬蘭的陣容十分穩定，雙箭頭為迪姆普基、普贊柏路，隊長史柏夫重返正選。

雖然芬蘭為出線必須搶分，但比利時實力高出不少，上半場變成攻守戰，後者錄得7次攻門。23分鐘，迪布尼殺至左路底線傳中，差點令芬蘭守將擺烏龍。這位中場大將在37分鐘再有貢獻，於左路斬入禁區，盧卡古頂中但沒有力度及角度，哈迪基輕鬆化解，比利時與芬蘭半場互無紀錄。
 

迪布尼送上助攻
下半場，比利時仍然圍攻芬蘭，但多番攻門都無功而回。65分鐘，迪布尼再度交出美妙傳送，盧卡古射入，但VAR指這名國際米蘭射手越位在先，判入球無效。入球終於在74分鐘出現，華美倫於角球攻勢頂入，比利時領先1:0。81分鐘，盧卡古再獲迪布尼交靚波，今次轉身射入，比利時贏芬蘭2:0。

比利時3戰全勝累積9分，以B組首名出線16強。芬蘭、丹麥、俄羅斯同樣有3分，丹麥以得失球差成為次名晉級，芬蘭仍有機會以最佳第3位過關，俄羅斯出局。

news-images
比利時3戰全勝晉級。（路透社）
 news-images
芬蘭黯然出局。（路透社）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜盧卡古發威-比利時三戰全勝晉級-272843
#Hashtags
歐國盃EURO2020比利時芬蘭盧卡古
Am730

歐國盃｜眾將為艾歷臣而戰 丹麥熱血反底晉16強

歐國盃 主場變陣鬥捷克 英格蘭爭首名出線

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
歐國盃｜眾將為艾歷臣而戰 丹麥熱血反底晉16強
Am730
Am730
歐國盃 主場變陣鬥捷克 英格蘭爭首名出線
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多