歐國盃｜盧卡古發威 比利時三戰全勝晉級

比利時在香港時間周二的歐國盃B組最後一輪，全場圍攻下以2:0力克芬蘭，3戰全勝以首名晉身16強。

比利時作出輪換，以夏薩特、奇雲迪布尼、韋素擔正，當中夏神與盧卡古、謝利美杜古組成三叉戟，左右翼衛換上查迪尼、李安度杜沙特。芬蘭的陣容十分穩定，雙箭頭為迪姆普基、普贊柏路，隊長史柏夫重返正選。

雖然芬蘭為出線必須搶分，但比利時實力高出不少，上半場變成攻守戰，後者錄得7次攻門。23分鐘，迪布尼殺至左路底線傳中，差點令芬蘭守將擺烏龍。這位中場大將在37分鐘再有貢獻，於左路斬入禁區，盧卡古頂中但沒有力度及角度，哈迪基輕鬆化解，比利時與芬蘭半場互無紀錄。



迪布尼送上助攻

下半場，比利時仍然圍攻芬蘭，但多番攻門都無功而回。65分鐘，迪布尼再度交出美妙傳送，盧卡古射入，但VAR指這名國際米蘭射手越位在先，判入球無效。入球終於在74分鐘出現，華美倫於角球攻勢頂入，比利時領先1:0。81分鐘，盧卡古再獲迪布尼交靚波，今次轉身射入，比利時贏芬蘭2:0。

比利時3戰全勝累積9分，以B組首名出線16強。芬蘭、丹麥、俄羅斯同樣有3分，丹麥以得失球差成為次名晉級，芬蘭仍有機會以最佳第3位過關，俄羅斯出局。