歐國盃｜盧卡古首仗梅開二度 「為艾歷臣而戰」

歐國盃B組尾場賽事，比利時憑大勇的盧卡古梅開二度，以3：0擊敗俄羅斯，全取3分。

比利時今場可說是贏得清風送爽，開賽僅10分鐘，便憑射手盧卡古把握對方守衛解圍失誤射入，先開紀錄。值得一提的是，該名國際米蘭射手在入球後特意跑向攝影機前說：「基斯甸，基斯甸，我愛你！」向今日在球場中暈倒的球會隊友基斯甸艾歷臣打氣。盧卡古於比賽末段再下一城，梅開二度，加上梅利亞的入球，帶領比利時大勝。

盧卡古今年不論在國家隊及球會都有大熟大勇的表現。球會方面，他今季攻入30球，替國際米蘭贏得失落多年的聯賽冠軍；國家隊方面，他在過去19場比賽中，已參與當中26個入球(22入球4助攻)，堪稱入球效率王，甚有能力挑戰今屆賽事神射手獎。

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盧卡古：難於集中作戰

賽後，盧卡古表示：「對於我來說，我很享受這場比賽，但難於集中作戰，因為我的心正與艾歷臣在一起。我希望他能保持健康，這晚我是為了他而戰的。我還為了他哭了，因為我很害怕。我們一起渡過很多美好時刻，與他相處的時間比與家人還要長呢！」

對於比利時今場的表現，他道：「這是一支很有自信的團隊。今晚的表現絕對無與倫比，希望球隊能在這個賽事繼續成長吧。」

比利時現時得3分排B組榜首，下場將在香港時間周五凌晨面對丹麥。