歐國盃｜眾將為艾歷臣而戰 丹麥熱血反底晉16強

香港時間周二，丹麥於歐國盃B組最後一輪大炒俄羅斯4:1，取得足夠分數及入球，拿下次名資格出線16強。

俄羅斯再次由迪斯尤巴掛帥，配合阿歷斯米蘭卓克、高路雲，中堅古迪亞舒夫在今次歐國盃首次擔正。丹麥的正選陣容及陣式與上場一樣，鋒線為尤素夫保臣、巴夫韋迪、丹斯加特，米希利、丹尼爾華斯任左右翼衛。

丹麥甫開賽便踢得非常積極，但在指揮官基斯甸艾歷臣繼續避戰下，組織能力平平。俄羅斯憑反擊製造了不少威脅，18分鐘，高路雲引球殺入禁區勁射，卡斯柏舒米高救出。

直至上半場中後段，丹麥愈入佳境，賀積查治在禁區外推順勁射，皮球在左邊門柱斜出。38分鐘，丹斯加特在禁區頂射入靚波，終於開紀錄。3分鐘後，維斯達加特接應角球僅僅頂斜，丹麥以1:0半場領先。



3戰得3分出線

下半場戰至59分鐘，俄羅斯出現致命失誤，祖比連回傳予門將，但沙科洛夫不在位置，尤素夫保臣冷手執個熱煎堆射入，把優勢增加至2球。俄羅斯未有放棄，於68分鐘由蘇保利夫博得12碼，迪斯尤巴射成1:2。

丹麥在79分鐘，憑安達斯基斯坦臣轟入遠射，再度把比數拉開。丹麥未有放慢進攻節奏，82分鐘一次快速反擊，米希利於禁區頂士哥，令人意外地狂數俄羅斯4:1。

B組所有比賽完成，丹麥跟芬蘭、俄羅斯同得3分，以得失球差後上取得次名晉級資格，芬蘭排第3位，俄羅斯包尾。比利時則以3戰3勝，贏得小組兼出線16強。