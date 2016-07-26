歐國盃｜艾歷臣打氣振軍心 丹麥主場硬撼比利時

大難不死有後福？丹麥在歐國盃首戰經歷主將基斯甸艾歷臣死過翻生的事件後，今晚深夜(18/06 00:00)重新出發，於B組主場迎戰世界「一哥」比利時。比利時防線重心艾達韋列特與幾位隊友均與該國際米蘭球星關係密切，坦承現時心情複雜，令賽事添變數。



基斯甸艾歷臣日前在病床上高舉拇指拍照，聲言現時感覺良好，並全力為丹麥打氣。至於曾與他在阿積士及熱刺做隊友的比利時防線主力艾達韋列特則表示：「現時與丹麥對決絕不是好時機，情況可以兩極，一是給予了丹麥球員額外動力，又或是相反。我與艾歷臣認識多年，聽到他好轉感到非常開心。」包括盧卡古與維頓漢均是該丹麥名將新舊隊友，相信亦同受一定影響。

陣容方面，李斯特城後衛卡斯泰尼在首戰對俄羅斯受傷，雖緣盡今屆賽事，但主帥馬天尼斯指，皇家馬德里中場巨星夏薩特已尋回佳態，今場或擔正；曼城中場奇雲迪布尼經已復操，今場亦可候命。至於丹麥經過多日整理心情，且看隊長卡積亞等能否回復作戰狀態，如能打出士氣，加上地利，或可製造驚喜。

同晚尚有兩場C組大戰，首戰險勝烏克蘭的荷蘭，將在主場硬撼奧地利，兩支旗開得勝的球隊誓爭首名，其中奧地利有前鋒阿拿奧杜域捲入種族歧視風波，正被歐洲足協調查，或面臨被逐離賽事，難免影響士氣。烏克蘭則於中立場對戰北馬其頓，力爭開齋，預料雙方踢得進取。

C朗又破紀錄

至於死亡F組，葡萄牙憑基斯坦奴朗拿度梅開二度，3比0大勝匈牙利，更是連續5屆決賽周入波，兼以累積11球超越柏天尼成為歐國盃決賽周史上神射手。至於法國則憑對手曉姆斯烏龍球，以1比0力克德國。