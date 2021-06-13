歐國盃｜艾歷臣甦醒後鼓勵隊友比賽 丹麥輸給芬蘭贏回生命

周日凌晨歐國盃B組賽事，丹麥於哥本哈根公園球場面對芬蘭，有中場基斯甸艾歷臣比賽時突然失去意識暈倒，賽事暫停重開後以0:1不敵對手。

今場歐國盃北歐大戰，上半場丹麥佔盡優勢，只是一直未能攻破對手大門。至41分鐘時艾歷臣接應界外球時突然失去意識倒地，隊友即排出人牆保護艾歷臣，後者的太太更含淚走入球場，幸好經過搶救後艾歷臣亦甦醒。

不過復賽後，丹麥空有控球但苦無破門之法，更在60分鐘被對方的普贊柏路飛身頂入1:0。雖然之後丹麥有尤素夫保臣搏得12碼，但操刀的賀積查治又射失，最終芬蘭取得隊史首次歐國盃決賽周的勝利。

據指，艾歷臣恢復意識後，在醫院以視象電話鼓勵隊友繼續比賽，兩軍才決定同日復賽，可惜丹麥未能為他贏波，不過丹麥報章《快報》亦以「丹麥雖然輸了，但卻贏回了生命」作為頭條。

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哈迪基全場6次撲救

今場為芬蘭力保不失的門將哈迪基，全場作出6次撲救，其中4次射門都來自禁區，加上12碼成功捉路接實。他亦是史上第3位門將能夠於歐國盃地標上陣中救出12碼。賽後芬蘭教練簡拿華十分激動：「首次在大賽中登場便在丹麥的主場比賽，當我們聽到國歌時都十分感動，看到艾歷臣的意外又很傷感，最後我們在比賽中取得好成績，當然感到高興。實在無法相信，我們會因為很多原因記住今場比賽。」