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歐國盃｜苦戰120分鐘 意大利挫奧地利
7 小時前
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歐國盃EURO2020意大利奧地利
歐國盃｜苦戰120分鐘 意大利挫奧地利
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比斯拿為意軍攻入第二球。(路透社)

在歐國盃分組賽3戰全勝兼不失一球的意大利，於16強遇上阻滯，面對奧地利要苦戰120分鐘，才能以2比1獲勝晉級。

乘著分組賽全取9分的強勢，意軍甫開賽立即搶取主動，頻頻向奧地利防線施壓，然而對方門將巴克文有出色表現，以致一直無法打開紀錄。當中較具威脅的埋門，就只有恩莫比利在禁區外施放冷箭，可惜中眉角彈出，雙方半場互交白卷。

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後備入替的基艾沙為意軍打破僵局。(路透社)

越位在先 奧地利食詐胡

下半場展開，奧地利一度反壓意軍，艾拿巴在禁區頂主射罰球，可惜高出。艾拿度域在65分鐘接應艾拿巴頭槌二傳，更頂破意軍大門，不過被判越位在先，入球無效。之後奧地利球員愈見信心，跟意軍拉成均勢，雙方接戰90分鐘，始終互無紀錄，要加時作賽分勝負。直至94分鐘，基艾沙於進攻右路接應隊友長傳，近門左腳抽入，終於為意軍打破僵局。加時上半場結束前，比斯拿藉著門前混戰破網，將比數改寫成2比0。完場前6分鐘，卡拉迪治接應角球頂入，為奧地利追回一球，但最終8強席位始終落在意軍手中。

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卡拉迪治為奧地利追回一球。(路透社)
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艾拿度域上半場攻破意軍大門，不過越位在先。(路透社)
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恩莫比利上半場一記冷箭，差點為意軍領先。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜苦戰120分鐘-意大利挫奧地利-273516
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