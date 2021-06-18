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歐國盃｜英格蘭中柱悶和 蘇格蘭變陣有驚喜
2 小時前
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歐國盃｜英格蘭中柱悶和 蘇格蘭變陣有驚喜
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史東斯在上半場頂中柱，英格蘭錯失黃金機會。（路透社）

英格蘭與蘇格蘭的「內戰」於香港時間周六歐國盃D組次輪上演。兩軍第100次在正式比賽交手，結果在溫布萊球場未有出現入球，0:0各得一分。

英格蘭繼續排出4-3-3陣式，只是左右二閘換上勞基梳爾及列斯占士，而蘇格蘭則換上前鋒查阿當斯改踢雙箭頭，防中麥湯米尼客串中堅，中場比利基莫亞回歸正選。開賽後蘇格蘭積極搶攻，右路奧當納傳中後查阿當斯在禁區無人看管下起腳被史東斯擋出。史東斯及後於12分鐘差點建功，可惜接應角球頂中柱。

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哈利卡尼表現低迷，在下半場被換走。（路透社）

英軍之後雖然漸漸控制大局，不過實際有威脅的攻門少之有少。反而蘇格蘭左路攻勢愈見威脅，安德魯羅拔臣傳中至遠柱，奧當納球不著地抽射被比克福特落地快救出，半場兩軍踢成0:0。

換邊後，英軍先有美臣蒙特在禁區頂推大位勁射，不過之後便未見有近磅攻門。反而蘇格蘭的穩守下零聲反擊更銳利，賴登戴基斯在一次角球攻勢中門前狂抽，列斯占士以頭槌護空門。

戰至78分鐘，安德魯羅拔臣左路傳中，查阿當斯在遠柱勁射高出，最終兩軍互無紀錄，以0:0各得1分完場。

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賴登戴基斯勁射，列斯占士護空門。（路透社）

卡尼坦言對賽果失望

賽後英格蘭隊長哈利卡尼坦言對球隊表現失望：「我們想以首名晉級，雖然一分不是我們所想要的結果，但已經離晉級走近一步。」英軍今仗組織欠佳，無法撕破蘇格蘭的密集防守，卡尼亦指取1分是合理賽果：「蘇格蘭防守得很好，1分是很公平。今仗不是我們最好的演出，我們要在之後賽事變得更好。」

對於比賽途中被換出，卡尼自言沒有特別難受：「這是球賽的一部份，領隊會作出正確的決定，球員只需要接受便可。」

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基亞利殊在63分鐘入替，可惜未能做英雄。（路透社）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜英格蘭中柱悶和-蘇格蘭變陣有驚喜-272478
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