歐國盃｜英格蘭爭冠4大看點知多少

香港球迷最愛的英格蘭，將於周日晚上9點於歐國盃D組首戰克羅地亞。今屆這支「三獅軍團」變化不少，你又對他了解多少？

1.新人擔大旗

自領隊修夫基上任後決心年輕化，英軍今次歐國盃更有多名年輕球員，如美臣蒙特、查頓辛祖及布卡約沙卡等，他們更沒有任何一人曾為大國腳上陣超過60次。當中最受關注的自然是效力曼城的中場菲爾科頓，這名英軍金童去年曾因違規密會女伴遭逐出國家隊，今季在球會踢得風生水起更搶走大師兄史達寧正選，連領隊哥迪奧拿都大讚他天份更勝美斯。

2.外媒估計英軍踢3-4-3

英格蘭於歐國盃不時排出4-3-3陣式，不過亦會因應戰術改踢3-4-3或3-5-2。根據《電訊報》報道，近日修夫基不斷演練3-4-3，預計前線3人將會是隊長哈利卡尼、辛祖及科頓，中場由右至左有捷比亞、迪格蘭賴斯、美臣蒙特、芝維爾，後防少了中堅馬古尼，相信會由基爾獲加、史東斯及勞基梳爾合作，門將將會是神經刀比克福特。

3.英軍佔盡主場之利

今屆歐國盃分散在11座不同的歐洲城市舉辦，其中英格蘭的足球聖地溫布萊球場亦有份上演歐國盃賽事。首先D組3場分組賽英格蘭都會在溫布萊比賽，然後只要他們首名出線，之後的16強、4強及決賽都會在溫布萊上演，可說是佔盡主場之利。

4.全能卡尼主宰球隊

上屆歐國盃，英格蘭派出中鋒卡尼開角球，死球質素不足又少了一名前鋒搶點，慘被球迷笑到完場。不過今季卡尼在熱刺改變踢法，經常墮後參與組織，助攻數字創出新高，無論傳射功力都屬世界級，英格蘭今屆賽事可以走多遠，便全看這名前鋒的發揮。

英格蘭分組賽賽程：

6月13日(日) 晚上09:00 vs.克羅地亞

6月18日(五) 深夜03:00 vs.蘇格蘭

6月22日(二) 深夜03:00 vs.捷克