歐國盃｜英格蘭12碼罪人多 呢位射失仲有廣告拍

歐國盃進入淘汰賽階段，不時都需要以互射12碼分出勝負。英格蘭向來在PK戰的命運都非常悲慘，超級巨星射失過，好波之人也曾宴客，就連現任領隊也試過做罪人。

罪人：艾舒利楊格、艾殊利高爾(2012年歐國盃)

8強與意大利踢成0:0後，英格蘭於互射12碼一度領先，但艾舒利楊格勁抽中楣彈出，艾殊利高爾主射沒有任何假動作，而且欠缺力度，被保方牢牢接實，結果英軍反輸2:4出局。

罪人：林柏特、謝拉特、加歷查(2006年世界盃)

英格蘭在該屆擁有碧咸、謝拉特、奧雲等超級球星，可是8強遇上葡萄牙有朗尼在62分鐘被逐，好不容易守和120分鐘。林柏特、謝拉特、加歷查於互射12碼都被撲出，最終輸1:3。

罪人：恩斯、比堤(1998年世界盃)

英格蘭在16強有碧咸使出虎尾腳領紅牌，最終以2:2逼和阿根廷。進入互射12碼，兩位防中恩斯和比堤先後宴客，結果以3:4落敗，賽後有評論指，派出腳法平平的防中主射實屬錯誤。

罪人：修夫基(1996年歐國盃)

作為主辦國，英格蘭強勢殺入4強面對德國。現任三獅領隊修夫基在互射12碼第6輪主射被救出。賽後，修夫基與於1990年世界盃同樣宴客的皮雅斯及華度為薄餅店拍廣告，當中頭戴紙袋，冇面見人(https://youtu.be/GWqmqGsTTBI)。

罪人：華度、皮雅斯(1990年世界盃)

4強對手又是德國，雙方在加時後踢成1:1。互射12碼由英軍先射，重炮皮雅斯勁射中間被救出，之後技術細膩的華度一射飛天，以3:4不敵德國。這場經典戰役展開了三獅於PK戰的悲慘命運。