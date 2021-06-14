歐國盃｜荷蘭火力全開 重演2014世界盃神奇之旅？

闊別大賽多年的荷蘭終在今晚亮相，於主場阿姆斯特丹告魯夫球場迎戰烏克蘭，全場絕不缺娛樂性。「橙衣軍團」雖憑韋拿杜姆及韋格賀斯的入球，一度領先2:0。但其後烏克蘭大舉反攻，先有效力英超韋斯咸的耶莫蘭高射入世界波，及後耶梅卓克憑自由球頂入，一度扳成平手。幸而荷蘭的杜費斯於最後階段挺身而出頂入絕殺球，荷蘭最後險勝3:2，全取3分。

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還記得2014年世界盃決賽周，名帥雲高爾大膽起用3-5-2陣式，帶領當時被看淡的荷蘭在分組賽首場大炒西班牙5:1，更一路殺入4強，可惜互射12碼不敵阿根廷，最後以季軍畢業，但該屆表現已叫一班荷蘭球迷回味無窮，雲高爾更被封為「戰術大師」。

法蘭迪保亞苦盡甘來

今屆歐國盃荷蘭屢傳出不利消息，先有主帥朗奴高文離任，換來近年戰績一般的法蘭迪保亞。這位阿積士名宿將朗奴高文引入的4-3-3陣式改為3-5-2陣式，雖然於熱身賽表現強差人意，更有球迷租借小型飛機拉橫額抗議，希望法蘭迪保亞改回4後衛陣式。然而法帥堅持己見，今場荷蘭表現也沒有令他失望，可說是苦盡甘來。

相信球迷絕對樂意看到充滿娛樂性的荷蘭，但今場他們後防仍有不少漏洞，且看在馬菲斯迪歷特復出後，能否統領荷蘭中路，重演2014年的神奇之旅。