歐國盃｜莫拉達失良機 西班牙和波蘭出線危

歐洲國家盃E組，西班牙有射手艾華路莫拉達及謝拉特摩蘭奴多次失機，1:1賽和波蘭，前者兩戰僅得兩分，出線勢危。

上半場西班牙雖然有近7成控球，但狂牛軍團要到25分鐘才有莫拉達門前接應摩蘭奴傳送射入。只是西班牙下半場54分鐘便被波蘭射手羅拔利雲度夫斯基跳贏拿樸迪頂入1:1。不過4分鐘後，摩蘭奴於禁區博得12碼，但他親自操刀卻射中柱，衝前補射的莫拉達面對空門竟然撻Q一飛衝天。之後狂牛空有控球，最後一腳送予莫拉達的埋門卻多次失機，最終兩隊和氣收場。

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安歷基用人值得商榷

事實上，今屆歐國盃開賽前已有不少對西班牙教練安歷基選人的批評，分組賽兩戰後只得兩分，今場球隊更多次出現誤傳，球隊在困局下亦缺少一名領袖鼓勵全隊，中場創造力亦遠遜過去的沙維、恩尼斯達或大衛施華等球員，結果全隊只是流於交波走位，容易被波蘭後防守死。

另外，安歷基的用人亦有商榷之處，首先今季在馬德里體育會中表現出色的馬高斯洛蘭迪被安排踢右翼衛，但這名於西甲交出12個入球及11次助攻的中場，於球會最佳位置為輔鋒或攻中。另外，在球隊創造不到入球良機下，陣中最具級數及能力的堤亞高艾簡達拿卻坐足後備席全場，令人費解。

值得一提的是，今仗是利雲度夫斯基近13場大賽決賽周賽事的第3球，為波蘭搶得寶貴一分。