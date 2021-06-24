歐國盃｜莫拉達射失12碼 陳肇麒︰港隊都入選唔到

周三歐國盃E組賽事，雖然西班牙前鋒以5:0大炒斯洛伐克，但前鋒莫拉達於關鍵一戰射失12碼再次敗家，連帶前香港足球先生陳肇麒都嘆氣：「如果你生於香港，入選都可能無份」。

今屆西班牙一直被外界批評表現不濟，其中最大弱點便是埋門把握力不足，前鋒莫拉達3場分組賽上陣共219分鐘，總起腳10次只得1個入球，包括剛剛一戰射失12碼、對瑞典下半場黃金機會不中目標、首戰鬥波蘭面對空門不入，認真「唔入難過入」。

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網民︰韋拿評後輩公道

表現差勁，連前香港足球先生陳肇麒都在個人社交網站嘆道︰「莫拉達你幸運生於西班牙如果你生於香港，入選都可能無份。」即時引來大批網民讚好，有網民亦指陳七(陳肇麒暱稱)比莫拉達優勝，因為他是「綜合運動會足球賽事的金牌」。

不過，亦有網民笑言，外號「韋拿踢法似我」的陳肇麒，作為「前輩評後輩十分公道」；亦有網民批評莫拉達射12碼，與陳七當年在高級組銀牌4強戰中「輕鬆射十二碼」有得揮。