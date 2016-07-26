歐國盃｜莫拉達射失12碼 無礙西班牙大勝晉級

周三歐國盃E組最後一輪比賽，西班牙以5:0大炒斯洛伐克打開勝利之門， 3戰得5分次名晉級16強，將會鬥克羅地亞。

西班牙今仗作出輪換，以沙拉比亞、莫拉達及謝拉特摩蘭奴正選合作，老大哥布斯基斯隔離後終於復出，中堅、右閘都換上艾利加西亞、艾斯派古達。由於賽前只得2分，狂牛一開賽便搶攻，12分鐘佐治高基搏得12碼，只是前鋒莫拉達射出中腰波被捉到路撲走。24分鐘，莫拉達在禁區頂勁射，又逃不過杜巴夫卡，未能先開紀錄。

只是杜巴夫卡於30分鐘卻出現失誤，沙拉比亞於禁區邊射中楣彈高，杜巴夫卡跳起想把球拍走，竟然誤拍入網，西班牙領先1:0。補時3分鐘，謝拉特摩蘭奴於底線轉身傳中，拿樸迪門前頂成2:0完半場。

換邊後57分鐘，佐迪艾巴左路傳中，沙拉比亞射遠柱助西班牙擴大比數。10分鐘後，沙拉比亞從右路傳中，費倫托利斯巧妙地以後腳射入。71分鐘，古卡解圍不當擺烏龍，西班牙最終大勝5球。

賽後西班牙取得5分，以次名出線，斯洛伐克只得3分排第3位，由於得失球差肯定不能成為最佳第3名。瑞典有7分以首名晉級，波蘭僅1分包尾出局。