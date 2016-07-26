歐國盃｜莫迪歷世界波 克羅地亞挫蘇格蘭出線

歐國盃D組賽事，克羅地亞憑莫迪歷「球王級」的表現，帶領球隊以3:1擊敗有主場之利的蘇格蘭，以小組次名打入16強。

「主場出擊」的蘇格蘭今場有效力車路士的中場大腦比利基莫亞因感染新冠肺炎缺陣，球隊中場力大打折扣。但必與取勝的他們今場繼續派出多名攻擊球員迎戰，於初段一直佔據優勢，但被克羅地亞一次反擊便告失守。於2018世界盃有表現出色的老將比列錫接應傳中二傳，由今場表現活躍的尼高拉華錫射入，克羅地亞先領先。

落後的蘇格蘭並沒有放棄，其中查阿當斯及約翰麥甘尼先後取得黃金機會，惟二人都未能把握。相反，克羅地亞在二次反擊中，祖蘭奴域及比列錫都有增添入球機會。雙方一直拉鋸，終戰至上半場41分鐘，蘇格蘭右路一次攻勢傳中，卡林麥基哥於禁區內無人看管下起腳射入，為蘇格蘭追成1:1完半場。

莫迪歷光芒四射

下半場蘇格蘭表現大跌，克羅地亞開始掌控戰局。49分鐘，杜馬高巴達單刀機會來遲一步，被對方門將大衛馬素爾踢走，但已為蘇格蘭後防響起警號。戰至62分鐘，效力皇家馬德里的隊長莫迪歷接應隊友高華錫傳送，於禁區外射入靚絕「世界波」，克羅地亞再度反先。

比賽尾段，蘇格蘭調入多名攻擊球員作最後反擊，然後能威脅對方門將的機會並不多。相反，克羅地亞憑著反擊，攻勢更入肉。77分鐘，克羅地亞有一角球攻勢，比列錫接應今場表現出色的莫迪歷傳中頂入，為克羅地亞鎖定3:1勝局克完場。

克羅地亞賽後得4分，因得球較多關係，力壓小組同得4分的捷克以次名出線，晉身16強；同日以1:0擊敗捷克的英格蘭則以首名出線；蘇格蘭包尾出局。