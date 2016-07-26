歐國盃｜葡萄牙比利時上演神射手大戰 C朗能否再創紀錄？

歐國盃16強將於香港時間周一凌晨上演大戰，由奪冠大熱比利時大戰有多名球星助陣的葡萄牙。今場更是雙方頭號球星：盧卡古及基斯坦奴朗拿奴的射手大戰。前者希望借今屆賽事為自己成為歐洲一級前鋒正名；後者只要再入一球，即可獨佔史上國際賽最多入球球員的榮譽。

盧卡古經歷在曼聯不如意的發展後，過去兩季在國際米蘭重生。他除了兩季都成為球隊首席射手外，今屆更助國米重奪失落十季的聯賽寶座，風頭一時無倆。國家隊方面，他一直保持穩定的入球率，在今屆歐國盃中首三場已經攻入三球，暫時排射手榜次名。如盧卡古能保持上佳狀態，加上比利時擁有的「超級陣容」，相信他大有機會首次成為大賽神射手，為自己正名之外，更可令一眾批評者收聲。

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C朗拿度勢再破紀錄

盧卡古要更進一步，要先過由C朗拿度帶領的葡萄牙一關。葡萄牙在分組賽處於死亡之組，他們也在驚濤駭浪下於最後一仗逼和法國，最後以第三名出線。衛冕冠軍表現欠霸氣，惟隊長C朗多次挺身而出，如上仗他就在對法國梅開二度，帶領葡軍逃出生天。C朗在今屆比賽已攻入5球，暫時在射手榜領先。此外，他為國征戰178場，累計已攻入109球，為史上國際賽入球最多的球員，與伊朗的傳奇前鋒阿里戴伊看齊。如C朗拿度於今仗再入一球，他將可以獨佔史上最佳國際賽射手的榮譽。

史上國際賽最多入球球員 (排名1-10)

1. 基斯坦奴朗拿度

國籍：葡萄牙

入球：109球

1. 阿里戴伊

國籍：伊朗

入球：109球

2. 莫達達哈里

國籍：馬來西亞

入球：89球

3. 普斯卡斯

國籍：匈牙利

入球：85球

4. 捷達奴

國籍：贊比亞

入球：79球

5. 侯賽因沙爾

國籍：伊拉克

入球：78球

6. 比利

國籍：巴西

入球：77球

7. 阿里 馬克賀治

國籍：阿聯酋

入球：76球

8. 釜本 邦茂

國籍：日本

入球：75球

9. 阿卜道拉

國籍：科威特

入球：75球