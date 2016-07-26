歐國盃｜西班牙互射12碼淘汰10人瑞士

歐國盃8強首仗，由瑞士與西班牙對壘。兩軍在16強要踢足120分鐘才能取得出線資格，來到8強又要加時作賽，結果西班牙憑互射12碼淘汰少踢一人的瑞士，晉身4強。

上仗憑互射12碼淘汰法國的瑞士，今仗有隊長格列沙加停賽，實力有所影響。反觀西班牙有進攻意識極強的左閘佐迪艾巴復出，此消彼長之下，形勢上自然以狂牛兵團佔優。果然，開賽後僅8分鐘，便由佐迪艾巴打開紀錄，該名効力巴塞隆拿的球員禁區外接應角球後遠射，瑞士中場薩卡利亞出腳攔截，卻令皮球改變方向入網，西班牙領先1比0。

費奧拿被逐值得商榷

西班牙有一球領先優勢，下半場球員控球在腳時間更多，刻意拖慢比賽節奏，此舉卻被瑞士有機可乘。68分鐘，西班牙守將拿樸達和柏奧托利斯在後場失誤，被費奧拿偷得皮球，再橫傳沙基利射入，瑞士扳平1比1。可是，瑞士中場費奧拿在76分鐘剷跌後備入替的謝拉特摩蘭奴，縱使踢中皮球，球證卻直接出示紅牌驅逐費奧拿離場，令剛追成平手的瑞士，一盤冷水照頭淋。

連續兩場踢足120分鐘

少踢一人的瑞士，隨即全軍退守，結果在下半場餘下時間成功堵塞了西班牙的攻勢，兩軍繼16強之後，又要加時作賽踢足120分鐘。以眾凌寡的西班牙圍攻瑞士，但多次射門不是未能命中目標，就是被發揮出色的瑞士門將恩尼森馬撲出，加時結束比數維持1比1。在互射12碼階段，西班牙有布斯基斯及洛迪卡斯簡迪射失，瑞士則有法比安舒哈、文路爾艾簡治及魯賓華加斯宴客，結果狂牛兵團獲勝晉級。