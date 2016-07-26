歐國盃｜西班牙進攻板斧欠奉 瑞典21歲新星閃耀全場

歐國盃E組分組賽，西班牙雖然全場佔優，但最終破門乏術，以0:0悶和瑞典，痛失2分。

「狂牛兵團」在上半場佔盡優勢，第50次為國家隊上陣的佐治高基表現相當活躍，多次挺身而出引領攻勢，然而隊友一一未能把握。西班牙最佳的機會出現在38分鐘，艾華路莫拉達有一單刀機會，但一向把握力麻麻的他再次令球迷失望，未能為球隊先開紀錄。

換邊後西班牙繼續沿兩邊狂攻，其中他們多次在左邊發難，但球隊中路欠缺支點，未應接應。一直死守的瑞典及後終有反擊機會，效力西甲皇家蘇斯達的21歲小將阿歷山大伊沙克一個擺脫對方三個守衛再傳中，可惜隊友馬古斯貝治在遠柱竟射斜，錯失今場最黃金機會。最終2隊互交白卷，各得1分。

伊沙克表現搶眼

瑞典今場雖然主守，但21歲的伊沙克多次於反擊時作出突破, 表現相當搶眼。這名小將出道自國內球會AIK蘇納，及後雖然在擅於培養小將的多蒙特未能打出名堂，但轉戰皇家蘇斯達後，於近兩季大放異彩，上陣89場，共射入33球，今屆更成為球隊首席射手。

瑞典表現對辦，但西班牙在今屆前境卻令人擔憂。雖然他們全場佔8成多控球率，全場更有多達917個傳球，預計入球(xG)亦有2.47球，但只見他們整仗破密集乏術，只靠不停傳中尋找機會。

西班牙名宿法比加斯亦坦然對國家隊失望：「我們下半場並不夠好，踢得不為所動，而瑞典則隨著比賽的進行而進步，並且獲得了比賽中最大的兩次機會。我相信球隊能夠出線，但我們必須要有進步。」

狂牛在之後2場需迎戰波蘭和斯克伐克，排面上完全佔優，但如不改善破密集能力，相信將再次陷於悶局。