歐國盃｜迪歷特手球慣犯 細數職業生涯5大犯錯（有片）

歐洲國家盃16強，捷克爆冷擊敗C組首名的荷蘭晉級8強，其中中堅馬菲斯迪歷特手球被逐成今場賽事轉捩點。事實上，這名荷蘭中堅職業生涯已不只一次犯大錯，於球會祖雲達斯更是手球頻頻。

馬菲斯迪歷特於2019年夏天以7,500萬歐元由阿積士轉會祖雲達斯，被視為未來世界第一的中堅，果然此子首季便成為Twitter上的人氣王，全因他在球會不時派膠，其犯錯精華不時成為網絡上的大熱短片，以下便列舉了數個這名中堅爭議手球或失誤。

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2019年10月7日

意甲 作客對國際米蘭

迪歷特當時加盟祖雲達斯不久，於國家打吡一戰戰至17分鐘，國米中場尼高路巴列拿斬入禁區，混亂中迪歷特的手臂異常地抬高後撞到皮球，祖記即時輸12碼被追平1:1。

2019年10月20日

意甲 主場對博洛尼亞

祖雲達斯對博洛尼亞戰至尾段以2:1領先，只是迪歷特防守一記傳中球時，左腳解圍踢中皮球卻意外彈中手臂，博洛尼亞球員即時向球證投訴，只是球證未有理會。

2019年10月26日

意甲 作客對萊切

祖雲達斯作客對升班馬萊切，球隊在大部份時間控制大局，惟迪歷特於下半場一次手球輸12碼，令球隊被迫和1:1，萊切亦取得該季升班後於主場的第一分。

2019年11月2日

意甲 作客對拖連奴

迪歷特首次代表球會出戰打吡戰面對拖連奴，後者一次界外球拋入禁區，皮球明顯打中迪歷特右手，只是這個明顯手球即使有VAR檢察亦未有令祖記輸12碼，迪歷特幸好逃過一劫。

2019年10月11日

歐國外 主場對北愛爾蘭

在球會迪歷特與手球紀錄一大鑼，過去他在國家隊亦有不少低級犯錯，好像歐國盃外圍賽對北愛爾蘭中，迪歷特於下半場75分鐘先是解圍撻Q，然後防守傳中球失位被對手輕易射入，其手部又再壞習慣地抬高，似是想將皮球拍走，當時外國傳媒更批評他短時間內犯下兩次錯誤，難以接受。

事實上，網絡上還有大量迪歷特防守時犯手球及其他大意犯錯的片段，今次歐國盃16強對捷克手球輸紅牌亦屬慣犯，這名傳球功夫出色、身材強壯的中堅，要更進一步便需改善此毛病。