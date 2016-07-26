歐國盃｜門將踢空氣先失波 西班牙加時驚險5:3挫克羅地亞

歐洲國家盃16強，西班牙有門將西蒙離奇踢空氣導致失波，90分鐘與克羅地亞踢3:3平手，於加時連入兩球以5:3反勝晉級8強。

今仗西班牙主教練安歷基繼續向多次失機的前鋒莫拉達投以信心一票，與費倫托利斯及沙拉比亞合作攻堅，開賽便有多次機會先開紀錄。12分鐘，莫拉達於左路進行突破，再傳予後上的沙拉比亞左腳狂抽中網側。4分鐘後柏迪直線妙傳，只是高基單刀卻被克羅地亞門將利華高域救出。

烏尼西蒙失誤

全場最震撼一刻於20分鐘出現，柏迪一次平平無奇回後，門將烏尼西蒙居然踢空氣，皮球直接入網，克羅地亞亦在沒有一次攻門下神奇領先1:0。幸好落後的狂牛在38分鐘有沙拉比亞補射追平。

克羅地亞連追兩球

換邊後狂牛再度領先，先有53分鐘艾斯派古達接應費倫托利斯傳中頂入，76分鐘又有費倫托利斯接應長傳射成3:1。只是克羅地亞韌力十足，先是84分鐘有米斯拿夫柯錫於門前撞射入網，補時92分鐘，柏沙歷後上迎頂入網追成3:3，雙方進入加時賽。

莫拉達抽射掛網

加時一開始克羅地亞便有黃金機會，列比錫在禁區內起腳僅僅高出，之後卡拉馬歷門前撞射，卻又射中西蒙。戰至99分鐘，今仗表現平平的莫拉達於禁區以右腳控定傳中來球，再以左腳抽射掛網為西班牙再度領先。4分鐘後，西軍的丹尼爾奧莫乘反擊右路傳中，中間無人看管的奧耶沙巴爾撞射入網，射入5:3完場，晉級8強。8強西班牙將會迎戰瑞士。