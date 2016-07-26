歐國盃｜阿拉巴輸12碼 荷蘭2:0擊敗奧地利

於阿姆斯特丹主場出擊的荷蘭，在周五凌晨歐洲國家盃C組面對奧地利，以2:0擊敗奧地利，將會首名晉級16強。

今仗荷蘭於11分鐘便有奧地利隊長阿拉巴於禁區邊踩中了荷蘭右閘杜費斯，經VAR翻查後球證再判荷蘭獲得12碼，主射的話迪比射成1:0為荷蘭領先。之後主隊保持領先優勢，換邊後67分鐘一次快速反擊，後備入替的當耶爾馬倫突破越位後，於左路禁區傳中予後上的右翼衛杜費斯射成2:0完場。值得一提的是近22場比賽荷蘭先開紀錄的比賽，他們最後都可以贏波而回，合共攻入68球只失7球。

賽後阿拉巴接受訪問時勇於承擔輸波責任：「我為球隊感到自豪——我們表現出了勇氣。 我們在對方禁區埋門一腳的效率未如理想。我要為球隊失掉12負責，那記12碼對球隊傷害很大。比賽還未完結，我們還有最後一場分組賽。每個人都會犯錯，但我們依然要繼續前進。」



荷蘭首名晉級16強

連續兩場分組賽都有入波的杜費斯，獲選為今場賽事最佳球員。這名25歲燕豪芬右閘今仗繼續助攻助守，搏得12碼又攻入一球，是荷蘭今屆賽事的最大發現。由於今屆賽事以對賽成績行先，取得6分的荷蘭即使最後一輪不敵北馬其頓，依然可以首名晉級16強。