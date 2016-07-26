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歐國盃｜馬古尼復出英倫打吡 英格蘭強陣迎蘇格蘭
3 小時前
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歐國盃｜馬古尼復出英倫打吡 英格蘭強陣迎蘇格蘭

港人最熟的英格蘭今晚又登場！在D組首戰旗開得勝的「三獅兵團」，續於溫布萊迎擊蘇格蘭合演「英倫打吡」(19/06 03:00)；賽前有好消息，中堅哈利馬古尼傷愈，可望復出擔正，以「完整」陣容出擊，望取勝穩出線席位。

哈利馬古尼受訪時表示：「我感覺很好，非常渴望可擔正登場。我足踝關節很穩定，我已經準備好，完成了很多訓練，可隨時出賽。」主帥修夫基在首戰以1比0擊敗克羅地亞時，以泰朗明斯及史東斯為正選中堅拍檔；今場是否馬上改以哈利馬古尼擔正，雖然仍存疑問，但至少肯定會有更多選擇。

英軍首戰發揮不俗，其中加雲菲臘斯更一戰成名，交出靚助攻，獲封「約克郡派路」；在阿士東維拉中場基亞利殊受傷患困擾缺操下，中場的美臣蒙特、科頓、菲臘斯及迪格蘭賴斯仍具足夠實力，為哈利卡尼及史達寧等作支援。

另邊廂，蘇格蘭首戰落筆打三更淨吞捷克兩蛋，雖然表現落力，但攻不銳、守不穩，只能靠鬥志及體能與英軍硬拼。主帥史堤夫奇勒透露，阿仙奴左閘基蘭泰亞尼應該仍難趕及傷愈披甲，在陣容不整下，要在英格蘭身上搶分，難度極高。

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馬古尼傷愈全力催谷狀態。
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加雲菲臘斯搶得交得。
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蘇軍隊長安德魯羅拔臣首仗輸波十分失望。

克羅地亞硬撼捷克望反底
另外，同組克羅地亞將於格拉斯哥中立場火併捷克(19/06 00:00)，「格仔兵團」今場有効力格拉斯哥流浪後衛波拿巴列錫傷愈復出，可望大大增強「主場」氣勢。至於捷克會以原陣出擊，承接首輪勇挫蘇格蘭的氣勢，上仗入兩球靚波的中鋒柏德列舒希克，有力再造驚喜。早場方面，E組瑞典在聖彼德堡中立場大戰斯洛伐克(18/06 21:00)，瑞典今場有祖雲達斯天才翼鋒古路施夫斯基從新冠肺炎康復歸隊，回復強陣；不過斯洛伐克首戰擊敗波蘭，已證明實力，雙方會有一番惡鬥。

說回最新戰報，意大利在A組以3比0大破瑞士，兩戰全勝宣布成為第一支出線16強的隊伍，球隊並寫下29場不敗兼連續10場零封佳績，氣勢如虹。同組威爾斯亦以3比0大炒土耳其，2戰得4分出線形勢大好。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐國盃｜馬古尼復出英倫打吡-英格蘭強陣迎蘇格蘭-272412
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